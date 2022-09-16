За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, за ліквідацією "генпрокурора" горбенка та його "заступниці" стегленко стоять російські окупанти. Успішний замах на "посадовця" такого калібру в "ЛНР" – наслідок внутрішніх розбірок та намагань кремлівських ставлеників хоча б тимчасово замінити керівництво всіх силових структур своїми людьми.

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горбенко та стегленко не були дуже впливовими особами, однак російські спецслужби вирішили їх ліквідувати ще й для того, аби натякнути всім іншим бойовикам про те, що не можна пручатися планам москви.

Все спишуть на Україну

Звісно, що "офіційно" смерть обох працівників "прокуратури" у росії спишуть на діяльність українських спецслужб. Однак кожен терорист цілком розуміє, хто саме стоїть за організацією вибуху.

Адже Києву, які б злочини не вчиняв горбенко на "посаді", геть не вигідно ліквідувати такого цінного свідка. Бо саме на вимогу російської сторони "генпрокурор" організовував безліч вироків щодо українських активістів та полонених.

Втім, цінність "посади" ліквідованого терориста полягає зовсім не у показовому покаранні проукраїнського населення на окупованих територіях. стегленко та горбенко фактично очолювали структуру, яка займалася посадками терористів та ні в чому невинних цивільних з метою відкупу та отримання чималих грошей.

Система "закидання на підвал" підприємців, бойовиків та інших людей, яких затримують терористи на вулицях окупованих міст, добре працює у "ДНР" та "ЛНР" ще з 2014 року, а можливість вийти на свободу силовики "республік" зазвичай оцінюють від 5 тисяч доларів.

Тож та особа, яка обійматиме "посаду" після горбенка, зможе достатньо швидко збагатитися та принести своїм кураторам чимало грошей. Особливо з урахуванням того, що наразі воєнні злочинці "трястимуть" купу дезертирів.

Крім того, ліквідацією "генпрокурора" російські спецслужби передали привіт кожному, хто обіймає впливові "посади" у квазіреспубліках. Мовляв, якщо попросять, треба виконувати всі забаганки або ж взагалі звільнитися. Інакше можна отримати квиток на концерт кобзона.

Кремль шукає винних у військових провалах

Вибух у "прокуратурі" в Луганську також можна розглядати як початок заміни силовиків та "чиновників" на Донбасі на росіян. Плани по заміщенню місцевих зрадників на росіян у кремлі виношували достатньо давно. Втім, якщо із політичними фігурами все достатньо просто, то представників силових структур, на думку окупантів, простіше почати замінювати з теракту. Відтепер цей процес відбуватиметься легше та без зайвого опору з боку місцевих фігур.

Крім того, новий "генпрокурор", цілком ймовірно, одразу ж відкриє "кримінальне провадження" щодо "державної зради" низки бойовиків. Адже арімя недореспубліки виявилася набагато слабшою, ніж розраховували у москві, а розпочати пошук винних у поразці цілком логічно саме з так званих "ЛНР" та "ДНР". Потім кремль зможе пояснювати свою поразку на Донбасі саме "зрадою" з боку багатьох терористів недодержав.

Тож після першої та достатньо зухвалої ліквідації терориста такого калібру у всіх так званих силових "відомствах" "ДНР" та "ЛНР" різко почалися перевірки приміщень на предмет вибухівки. Кожен бойовик розуміє, що він може стати наступним, а росія може вбити будь-кого, навіть повністю підконтрольного кураторам.