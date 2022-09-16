За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, за ліквідацією "генпрокурора" горбенка та його "заступниці" стегленко стоять російські окупанти. Успішний замах на "посадовця" такого калібру в "ЛНР" – наслідок внутрішніх розбірок та намагань кремлівських ставлеників хоча б тимчасово замінити керівництво всіх силових структур своїми людьми.
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горбенко та стегленко не були дуже впливовими особами, однак російські спецслужби вирішили їх ліквідувати ще й для того, аби натякнути всім іншим бойовикам про те, що не можна пручатися планам москви.
Все спишуть на Україну
- Звісно, що "офіційно" смерть обох працівників "прокуратури" у росії спишуть на діяльність українських спецслужб. Однак кожен терорист цілком розуміє, хто саме стоїть за організацією вибуху.
- Адже Києву, які б злочини не вчиняв горбенко на "посаді", геть не вигідно ліквідувати такого цінного свідка. Бо саме на вимогу російської сторони "генпрокурор" організовував безліч вироків щодо українських активістів та полонених.
- Втім, цінність "посади" ліквідованого терориста полягає зовсім не у показовому покаранні проукраїнського населення на окупованих територіях. стегленко та горбенко фактично очолювали структуру, яка займалася посадками терористів та ні в чому невинних цивільних з метою відкупу та отримання чималих грошей.
- Система "закидання на підвал" підприємців, бойовиків та інших людей, яких затримують терористи на вулицях окупованих міст, добре працює у "ДНР" та "ЛНР" ще з 2014 року, а можливість вийти на свободу силовики "республік" зазвичай оцінюють від 5 тисяч доларів.
- Тож та особа, яка обійматиме "посаду" після горбенка, зможе достатньо швидко збагатитися та принести своїм кураторам чимало грошей. Особливо з урахуванням того, що наразі воєнні злочинці "трястимуть" купу дезертирів.
Крім того, ліквідацією "генпрокурора" російські спецслужби передали привіт кожному, хто обіймає впливові "посади" у квазіреспубліках. Мовляв, якщо попросять, треба виконувати всі забаганки або ж взагалі звільнитися. Інакше можна отримати квиток на концерт кобзона.
Кремль шукає винних у військових провалах
Вибух у "прокуратурі" в Луганську також можна розглядати як початок заміни силовиків та "чиновників" на Донбасі на росіян. Плани по заміщенню місцевих зрадників на росіян у кремлі виношували достатньо давно. Втім, якщо із політичними фігурами все достатньо просто, то представників силових структур, на думку окупантів, простіше почати замінювати з теракту. Відтепер цей процес відбуватиметься легше та без зайвого опору з боку місцевих фігур.
Крім того, новий "генпрокурор", цілком ймовірно, одразу ж відкриє "кримінальне провадження" щодо "державної зради" низки бойовиків. Адже арімя недореспубліки виявилася набагато слабшою, ніж розраховували у москві, а розпочати пошук винних у поразці цілком логічно саме з так званих "ЛНР" та "ДНР". Потім кремль зможе пояснювати свою поразку на Донбасі саме "зрадою" з боку багатьох терористів недодержав.
Тож після першої та достатньо зухвалої ліквідації терориста такого калібру у всіх так званих силових "відомствах" "ДНР" та "ЛНР" різко почалися перевірки приміщень на предмет вибухівки. Кожен бойовик розуміє, що він може стати наступним, а росія може вбити будь-кого, навіть повністю підконтрольного кураторам.