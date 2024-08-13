Сбивать спутники запрещено международным правом, но есть другие методы борьбы. Эксперт по авиации Валерий Романенко в разговоре с 24 Каналом поделился, как можем им противодействовать.

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Как можно противодействовать российским спутникам

Романенко отметил, что бороться с системами спутников запрещено. Международные договоры не позволяют их поражать. Договоренностей свято придерживаются и США, и даже Россия, и вообще все страны, которые имеют средства поражения спутников.

Однако можно фальсифицировать сигналы спутникам. Россияне для этого используют комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер", который поднимают в воздух, и он делает небольшую задержку сигнала от спутника,

– отметил авиационный эксперт.

В результате должны пересечься 3 линии в одной точке. Вместо пересечения получится большой треугольник площадью несколько квадратных километров, соответственно точность падает. Уже длительное время украинские системы РЭБ также нацелены на искажение спутниковых сигналов. Из-за этого враг не может точно попадать в нужную цель.

Какими спутниковыми системами пользуется Россия

Авиаэксперт рассказал, что российская ГЛОНАСС плохо работала в 2022 году, тогда вражеские войска блуждали в Украине. Карт не было, а радионавигационная спутниковая система не давала нужной точности.

В то же время китайская спутниковая система навигации "Бейдоу" работает довольно неплохо. Те же "Шахеды" по ней ориентируются, заметил Валерий Романенко.