Это уже не первый случай, когда российские журналисты разоблачают военную технику. Это значительно упрощает задачу украинским военным.

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Кадры с российской техникой и пилотами

Медийщики, которые осуществляют информационное сопровождение агрессии, 26-го февраля качественно отсняли (с бортовыми и регистрационными номерами) самолеты Су-25 и вертолет Ка-52. Как раз для того, чтобы украинским специалистам было удобно установить их принадлежность,

– указал Цаплиенко

В частности, Су-25 с бортовым номером 51 "красный" и регистрационным RF-93050 имеет определенную историю. Его номер ранее был 21, и он принадлежал к 6-й авиагруппе, или бывшей 6972-й авиабазе, которая размещена в Крымске. Вероятно, к этой группе принадлежит и другой Су-25 с бортовым номером 19.

Вертолет Ка-52, регистрационный RF-13834, бортовой 17 "синий", с высокой долей вероятности, стоит на вооружении 55-го вертолетного полка в Кореневске.

Техника россиян, которые сняли пропагандисты: смотрите фото