Це вже не перший випадок, коли російські журналісти викривають військову техніку. Це значно спрощує завдання українським військовим.

Дивіться також Червоні лінії Путіна гнучкі, як російські кордони․ Чому Москва провалила захист Курської області

Кадри з російською технікою та пілотами

Медійники, які здійснюють інформаційний супровід агресії, 26-го лютого якісно відзняли (з бортовими та реєстраційними номерами) літаки Су-25 та гелікоптер Ка-52. Як раз для того, щоб українським фахівцям було зручно встановити їхню приналежність,

– вказав Цаплієнко

Зокрема, Су-25 з бортовим номером 51 "червоний" і реєстраційним RF-93050 має певну історію. Його номер раніше був 21, і він належав до 6-ї авіагрупи, або колишньої 6972-ї авіабази, яка розміщена в Кримську. Ймовірно, до цієї групи належить й інший Су-25 з бортовим номером 19.

Гелікоптер Ка-52, реєстраційний RF-13834, бортовий 17 "синій", з високою долею ймовірності, стоїть на озброєнні 55-го вертолітного полку в Коренівськ.

Техніка росіян, які зняли пропагандисти: дивіться фото