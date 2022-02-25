По словам Бойченко, бой украинских военных и оккупантов ведется в 15 километрах от города.

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Мэр Мариуполя сообщил, что в городе зазвучат сирены, если жителям будет угрожать опасность.

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Российские танки движутся в сторону Мариуполя. Продолжается бой в 15 километрах от города. Об этом заявил на экстренном брифинге мэр Вадим Бойченко. Если военные дадут знак об опасности, в городе прозвучат сирены, которые будут свидетельствовать о необходимости перейти к хранилищам.