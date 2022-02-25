За словами Бойченка, бій українських військових та окупантів ведеться за 15 кілометрів від міста.

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Мер Маріуполя повідомив, що в місті залунають сирени, якщо мешканцям загрожуватиме небезпека.

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Російські танки рухаються в бік Маріуполя. Триває бій за 15 кілометрів від міста. Про це заявив на екстреному брифінгу мер Вадим Бойченко. Якщо військові дадуть знак про небезпеку, в місті залунають сирени, що свідчитимуть про необхідність перейти до сховищ.