Государственная пограничная служба Украины сообщила, что на территорию Луганской области вошли колонны российских танков.
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Танки заметили вблизи Красной Таловки, Милового и Городища.
Полный текст сообщения:
"На Луганщине на рубеже Красная Таловка, Милово, Городище зашли колонны российских танков. Враг коварно выставил впереди колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. Сейчас на этом рубеже идут боевые действия.
Пограничники с собратьями из ВСУ и НГУ держат оборону".