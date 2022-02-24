Государственная пограничная служба Украины сообщила, что на территорию Луганской области вошли колонны российских танков.

Россия напала на Украину: хронология основных событий

Танки заметили вблизи Красной Таловки, Милового и Городища.

Полный текст сообщения:

"На Луганщине на рубеже Красная Таловка, Милово, Городище зашли колонны российских танков. Враг коварно выставил впереди колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. Сейчас на этом рубеже идут боевые действия.

Пограничники с собратьями из ВСУ и НГУ держат оборону".

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!