Державна прикордонна служба України повідомила, що на територію Луганщини ввійшли колони російських танків.

Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Танки помітили поблизу Красної Талівки, Мілового та Городища.

Повний текст повідомлення:

"На Луганщині на рубежі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив в перед кологи автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії.