Державна прикордонна служба України повідомила, що на територію Луганщини ввійшли колони російських танків.
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Танки помітили поблизу Красної Талівки, Мілового та Городища.
Повний текст повідомлення:
"На Луганщині на рубежі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив в перед кологи автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії.
Прикордонники з побратимами з ЗСУ та НГУ тримають оборону."