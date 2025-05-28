Одно из таких мероприятий в феврале состоялось в Московском техническом университете им. Н.Э. Баумана. Детали о том, как российские ученые помогают врагу в войне, сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование KibOrg и OSINT Varta.

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Как российские ученые помогают в войне

Расследователи установили, что в феврале 2025 года в московском университете Баумана состоялась научно-техническая конференция, на которой собрались российские разработчики оружия. Главным организатором конференции была Российская академия ракетных и артиллерийских наук.

На конференции рассматривали вопросы проектирования и эффективности оружия, исследования вопроса ударных волн, а также осколочного и фугасного действия. Также на конференции ученые исследовали баллистику, детонацию боеприпасов и тенденции в разработке военной техники.

Организатором конференции были:

Сергей Бобков – гендиректор Центрального научно-исследовательского института химии и механики имени Менделеева. Он находится под санкциями. На конференции Бобков был вместе с помощником Путина – Алексеем Дюминым, который отвечает за вопросы оборонно-промышленного комплекса России.

– гендиректор Центрального научно-исследовательского института химии и механики имени Менделеева. Он находится под санкциями. На конференции Бобков был вместе с помощником Путина – Алексеем Дюминым, который отвечает за вопросы оборонно-промышленного комплекса России. Сергей Ладов – который детально изучает вопросы оружия. За свою деятельность он написал более 350 работ в области физики взрыва, а также является соавтором многих книг об оружии.

– который детально изучает вопросы оружия. За свою деятельность он написал более 350 работ в области физики взрыва, а также является соавтором многих книг об оружии. Игорь Шавырин является продолжателем династии военных инженеров и работает в университете Баумана.

В то же время на конференцию прибыли представители многих предприятий и заводов. Среди них были и специалисты ПАО "Завод им. Г.И. Петровского", который производит спецтехнику для российского флота, в частности умные мины. Представлял завод на конференции гендиректор Илья Мажаров.

Также ну конференции были:

Алексей Ушаков – специалист Московского авиационного института,

– специалист Московского авиационного института, Феликс Плескачевский – руководитель АО "НПО "Поиск" (завод производит осколочно-фугасные боеприпасы),

– руководитель АО "НПО "Поиск" (завод производит осколочно-фугасные боеприпасы), Владимир Ахмадышев – генеральный директор АО "ВПО "Точмаш" (к слову, он родом из Донецкой области, а его родная сестра до сих пор живет в Енакиево),

– генеральный директор АО "ВПО "Точмаш" (к слову, он родом из Донецкой области, а его родная сестра до сих пор живет в Енакиево), Анатолий Козлов – инженер-технолог ФГУП "СКТБ "Технолог",

– инженер-технолог ФГУП "СКТБ "Технолог", Сергей Душенок – директор ФГУП "СКТБ "Технолог",

– директор ФГУП "СКТБ "Технолог", Василий Буренок – президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Поэтому, эта конференция свидетельствует о том, что в России тесно сотрудничают производители оружия и ученые. Более того, они обмениваются опытом, чтобы улучшить оружие оккупантов.