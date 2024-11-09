Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Шапочки из фольги от излучения НАТО

Так, в России учителя начали делать шапочки из фольги, чтобы "защититься от спутников НАТО".

Оказалось, что они стали жертвой пранкера, который представился чиновником из партии "Единая Россия". Мужчина попросил педагогов провести "патриотическое мероприятие" с использованием шапочек из фольги. Те же, в свою очередь, ничего не заподозрили и охотно выполнили просьбу.

Изготовление шапочек из фольги – это не только интересное и творческое занятие, но и важный патриотический акт, символизирующий готовность защищать Отечество от внешних угроз. Пусть наша шапочка станет символом единства и стойкости перед лицом внешних вызовов,

– делятся преподаватели.

Теперь же остроумные кадры с педагогами стали достоянием сети, в очередной раз показав насколько слепо российское население доверяет Кремлю.

Российские учителя хвастаются шапочками из фольги: смотрите видео

Ношение шапочки из фольги и рекомендации ее носить для "защиты" стало популярным стереотипом параноидальных расстройств и теории заговора, фобий относительно электромагнитного излучения. В массовой культуре шапочки из фольги обычно носят сумасшедшие ученые.