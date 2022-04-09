Российская экономика страдает из-за санкций, наложенных партнерами Украины за подлое нападение и преступления против мирного населения. Несмотря на честь, россияне не могут ничего сделать без иностранных деталей и технологий.

Читайте также Шольц назвал убийства в Буче военным преступлением и призвал найти виновных

Верфи останавливаются

Как стало известно украинским разведчикам, российские верфи прекращают производство кораблей. Причина – нехватка импортных комплектующих.

Также русские верфи находятся в сложном финансовом положении. Соответственно они не могут не только строить, но и обслуживать военные и промышленные корабли.

Работников массово увольняют, исполнение всех контрактов сорвано, а сами предприятия готовятся объявить банкротство.