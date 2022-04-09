Шольц подчеркнул, что это нельзя забыть. Виновные обязаны нести ответственность.
Кстати Шольц задерживает поставки немецких танков в Украину, – СМИ
Мы не можем не заметить это преступление. Это военные преступления, которые мы не принимаем... те, кто это сделал, должны быть привлечены к ответственности,
– подчеркнул канцлер.
Германия обсуждает с Украиной гарантии безопасности
Германия обсуждает с Украиной гарантии безопасности, чтобы остановить войну. СМИ писали, что процесс конфиденциальный и пока стороны не достигли договоренностей.
Важно – "Невыносимо ужасно": Макрон и Шольц отреагировали на убийства в Буче: