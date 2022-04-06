Шольц заявил о "большой уступке" России

Об этом 6 апреля сказал канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в парламенте. Он заявил, что Германия обсуждает с Украиной гарантии безопасности.

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Украина допускает отказ от курса НАТО, если получит гарантии безопасности от третьих стран. Шольц назвал "большой уступкой" России предложение Украины о долгосрочном нейтралитете.

Немецкий канцлер подчеркнул, что переговоры не должны закончиться "продиктованным миром".

Что будут предусматривать гарантии безопасности, в частности со стороны Германии, обсуждается конфиденциально. Шольц отметил, что договоренности еще не прописаны.

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