Шольц заявив про "велику поступку" Росії

Про це 6-го квітня сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у парламенті. Він заявив, що Німеччина обговорює з Україною гарантії безпеки.

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Україна допускає відмову від курсу в НАТО, якщо отримає гарантії безпеки від третіх країн. Шольц назвав "великою поступкою" Росії пропозицію України про довгостроковий нейтралітет.

Німецький канцлер наголосив, що переговори не повинні закінчитися "продиктованим миром".

Що передбачатимуть гарантії безпеки, зокрема, з боку Німеччини, обговорюється конфіденційно. Шольц зазначив, що домовленості ще не прописані.

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