Про це Ді Майо розповів у Баку. Він зустрічався зі своїм азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим.

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"Італія працює в режимі нон-стоп, щоб покласти край цьому конфлікту за допомогою санкцій і ніколи не відмовляючись від дипломатичного каналу", – сказав міністр.

Вважає, що є прогрес

За словами очільника МЗС Італії, наразі пріоритетом є переговори та гуманітарне перемир'я. Він зазначив, що між Росією та Україною є прогрес після зустрічі делегацій у Туреччині.

Уряд Італії готовий зробити свій внесок у мирний процес і виступити гарантом нейтралітету України,

– заявив дипломат.

Зауважте – позиція угорців: дивіться відео