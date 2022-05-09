По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, срочники, которых "нет в Украине", на самом деле еще и как есть, и активно гибнут на территории нашей страны.

Важно Возвращаются только раненые или погибшие: в Кремле продлили командировку оккупантам еще на 3 месяца

Вооруженные Силы Украины мощно держат оборону и кое-где уже пошли в контрнаступление – и от этого страдают срочники, которых бросают на поле боя, как пушечное мясо.

Несмотря на заявления властей российского Кремля о том, что срочников не пускают на так называемую "специальную операцию", украинская разведка утверждает, что оккупанты-срочники продолжают пополнять ряды тех, кто пришел убивать в Украину.

Именно срочники гибнут первыми во время боевых действий. К неминуемой гибели или увечью приводят их плохая обученность, устаревшее вооружение и оснащение. Еще одной из причин высокой смертности военнослужащих срочной службы в армии страны-оккупанта является их привлечение к действиям в первом эшелоне войск, участвовать в которых отказываются более опытные контрактники,

– отметили в разведке.

По данным ГУР, привлечение срочников к войне России против Украины свидетельствует о том, что в армии агрессора присутствует кадровый голод. Также это является доказательством абсолютно безответственного отношения Кремля к своим гражданам.

В ведомстве отмечают, что несмотря на скрытую мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины, включая псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР", россияне не могут обеспечить армии полноценное комплектование подразделений.

Матери российских срочников, понимая неотвратимость смерти их детей, обращаются с жалобами на незаконные действия командиров к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой, но в ответ получают очередную ложь и отписки,

– свидетельствуют в ГУР.

В разведке подчеркнули – пока борьба в России за жизнь молодых граждан не станет массовой, цифры российских потерь будут стремительно расти.

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