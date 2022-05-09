За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, строковики, яких "немає в Україні", насправді ще й як є, і активно гинуть на території нашої країни.

Важливо Повертаються лише поранені або загиблі: у Кремлі продовжили відрядження окупантам ще на 3 місяці

Збройні Сили України потужно тримають оборону та подекуди вже пішли у контрнаступ – і від цього страждають строковики, яких кидають на поле бою, як гарматне м'ясо.

Попри заяви влади російського Кремля про те, що строковиків не пускають на так звану "спеціальну операцію", українська розвідка стверджує, що окупанти-строковики продовжують поповнювати ряди тих хто прийшов вбивати в Україну.

Саме строковики гинуть першими під час бойових дій. До неминучої загибелі чи каліцтва призводять їхня погана навченість, застаріле озброєння та оснащення. Ще однією з причин високої смертності військовослужбовців строкової служби армії країни-окупанта є їх залучення до дій у першому ешелоні військ, брати участь в яких відмовляються більш досвідчені контрактники,

– зазначили у розвідці.

За даними ГУР, залучення строковиків до війни Росії проти України свідчить про те, що в армії агресора присутній кадровий голод. Також це є доказом абсолютно безвідповідального ставлення Кремля до своїх громадян.

У відомстві зазначають, що попри приховану мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України включно із псевдореспубліками "ДНР" та "ЛНР", росіяни не можуть забезпечити армії повноцінне комплектування підрозділів.

Матері російських строковиків, розуміючи невідворотність смерті їхніх дітей, звертаються зі скаргами на незаконні дії командирів до уповноваженої з прав людини у Росії Тетяни Москалькової, але у відповідь отримують чергову брехню та відписки,

– свідчать в ГУР.

У розвідці підкреслили – доки боротьба у Росії за життя молодих громадян не стане масовою, цифри російських втрат будуть стрімко зростати.

Дивіться також: Росіяни покажуть літак "судного дня" 9 травня: що це означає