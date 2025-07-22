Такую информацию предоставил агент партизанского движения, который находится в составе севастопольского 12-го зенитно-ракетного полка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Что известно об изменениях в структуре полка?

По данным "Атеш", командование полка приняло решение о расквартировании большинства военнослужащих за пределы территории части из-за страха ударов со стороны Сил обороны Украины.

В рамках этих мероприятий всю военную технику, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, переместили в укрытия и безопасные районы. Тогда как на территории части остались только военнослужащие, которые несут боевое дежурство.

Такое поведение командования свидетельствует о растущей уязвимости военного объекта на оккупированной территории и панических решениях, принимаемых в условиях реальной угрозы,

– говорят в "Атеш".

К слову, ранее также сообщалось, что Стрелецкая бухта в оккупированном Севастополе почти опустела. Остатки российского флота пытаются переместить и спрятать. По словам агентов партизанского движения, ранее в этой бухте находилось большое количество боевых судов, но сейчас она пустует.