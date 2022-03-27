Жена оккупанта рассказывала мужу о том, как в России исчезают продукты с полок, потому что люди массово их скупают. Однако оккупанта она успокаивала, назвала войну "временными трудностями".

Интересно Россияне тщательно готовились к оккупации украинских городов: документ

Российский захватчик пожаловался, что ему обещали, что будет ротация 19 марта. Однако этого до сих пор не произошло.

Из разговора становится очевидным, что оккупант был и в Сирии. Однако жене он сказал, что в Украине ему гораздо хуже.

Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии таких моментов даже не было,

– пожаловался оккупант.

Разговор оккупанта с женой: смотрите видео