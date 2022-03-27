Дружина окупанта розповідала чоловіку про те, як на Росії щезають продукти з полиць, бо люди масово їх скуповують. Однак окупанта вона заспокоювала, назвала війну "тимчасовими труднощами".

Цікаво Росіяни ретельно готувалися до окупації українських міст: документ

Російський загарбник побідкався, що йому обіцяли, що буде ротація 19 березня. Однак цього і досі не відбулося.

З розмови стає очевидним, що окупант був і в Сирії. Однак своїй дружині він сказав, що в Україні йому набагато гірше.

Щоразу я прокидаюся з такою радістю, що прокинувся. У Сирії такого не було. Ти розумієш? У Сирії таких моментів навіть не було,

– поскаржився окупант.

Розмова окупанта з дружиною: дивіться відео