Як стверджують джерела 24 каналу у розвідці, росіяни вже вважають більшість невеличких міст на півдні власною територією. Так, у Василівці Запорізької області окупанти проводять заходи зі створення тимчасових адміністрацій ще з 1 березня.

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Про це свідчать листівки, які російські солдати розповсюджують серед цивільного населення, а також самі дії загарбників, що проводять терористичні акції з залякування проукраїнського населення та з набору колаборантів серед місцевих мешканців.

До окупації деяких міст готувалися щонайменше пів року

За даними розвідки, командування ЗС РФ цілком розуміло завдання, які перед ними поставив Путін. І це – окупація українських територій.

Так, заходячи у те чи інше місто, загарбники мають інформацію про багатьох місцевих мешканців, про соціальну ситуацію у селищі чи місці.

Крім того, в окупантів є списки проукраїнських активістів, ветеранів АТО чи ООС. Також терористам відомо, як місцеві мешканці ставляться до тієї чи іншої політичної сили чи якогось конкретного депутата.

Як приклад підготовки росіян до окупації – їх дії у місті Василівка, яке загарбники розглядають як плацдарм для наступу на Запоріжжя. Російські спецслужби заздалегідь збирали інформацію про місцевих мешканців та встановили, що у багатьох є проблеми з кредитами та позиками. Аби підкупити населення, загарбники одразу ж почали розповсюджувати пропагандистські листівки про списання всіх боргів перед українськими банками.

Крім того, терористи пообіцяли пробачити борги за комуналку та "знизити платіжки за газ до всеросійського рівня". Само собою, ніяких кредитів насправді списати загарбники не можуть. Принаймні під час захоплення Криму та частини Донбасу всі кредити були перепродані російським колекторським компаніям. Проте, у якості пропагандистської обіцянки подібні заяви росіян можуть всерйоз вплинути на колаборантів або людей, чиї погляди є достатньо хиткими.

Також у листівках окупанти вказали про "співпрацю з підприємцями" та організацію "безпечних поїздок до Криму" для закупівель товарів.

Намагалися набрати серед місцевих жителів й поліцаїв-дружинників. При цьому загарбники у своїх внутрішніх документах називають Василівку "звільненою територією", а також вважають, що на Запоріжжі працює "військово-цивільна адміністрація Запорізької області".



Росіяни вважають Василівку своєю територією / Фото джерел 24 каналу

За оцінками розвідки, підготовка до подібного вторгнення у Василівку мала тривати щонайменше пів року. З огляду на те, що в інших містах загарбники розповсюджують листівки з іншим змістом, можна дійти висновків, що ФСБ активно працювала для того, аби після захоплення населених пунктів окупанти могли спиратися на завербованих цивільних.