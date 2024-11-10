Зеленский отметил, что российские военные объекты становятся все более доступными для наших воинов. Президент подчеркнул, что оккупантам не удастся спасти от уничтожения свои склады, аэродромы и предприятия ВПК, передает 24 Канал со ссылкой на обращение.
Смотрите также Стабильность дается тяжелой ценой, – в ВСУ откровенно о ситуации в Часовом Яру
Итог недели от Зеленского
Украинский лидер поблагодарил всех защитников, участвующих в уничтожении российской техники на фронте. Только представители СБУ уничтожили уже более 1300 танков.
Я благодарен и воинам Главного управления разведки. Всем подразделениям, выполняющим задачу и на востоке нашего государства – в боях и в тылу врага,
– подчеркнул президент.
Новая помощь от союзников
За эту неделю также существуют важные решения наших партнеров. В частности, это ракетный пакет от Франции.
Мы работаем с США над новыми оборонными пакетами для поддержки ПВО. Это то, что крайне нужно перед зимой в условиях постоянных российских обстрелов,
– рассказал политик.
Зеленский повторил, что Украина нуждается в реальном прогрессе в дальнобойности.
Есть решение, которое позволяет американским подрядчикам работать в Украине для ремонта и обслуживания техники. Также президент вспомнил новые санкции Британии против России и подготовку нового военного пакета помощи от Литвы.