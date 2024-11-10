Зеленський зазначив, що російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для наших воїнів. Президент підкреслив, що окупантам не вдасться врятувати від знищення їхні склади, аеродроми і підприємства ВПК, передає 24 Канал із посиланням на звернення.

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Підсумок тижня від Зеленського

Український лідер подякував усім захисникам, які беруть участь у знищенні російської техніки на фронті. Тільки представники СБУ знищили вже понад 1300 танків.

Я вдячний і воїнам Головного управління розвідки. Всім підрозділам, які виконують завдання й на сході нашої держави – у боях і в тилу ворога,

– наголосив президент.

Нова допомога від союзників

За цей тиждень також є важливі рішення наших партнерів. Зокрема, це ракетний пакет від Франції.

Ми працюємо з США над новими оборонними пакетами для підтримки ППО. Це те, що вкрай потрібно перед зимою в умовах постійних російських обстрілів,

– розповів політик.

Зеленський повторив, що Україна потребує реального прогресу щодо далекобійноті.

Наразі є рішення, яке дозволяє американським підрядникам працювати в Україні для ремонту і обслуговування техніки. Також президент згадав за нові санкції Британії проти Росії і підготовку нового військового пакету допомоги від Литви.