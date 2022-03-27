В Офисе генпрокурора отметили, что в автомобиле находилась чета пенсионеров, которая пыталась выехать из Марьинки, чтобы спастись от войны. В результате обстрела мужчина ранен в голову, женщина погибла на месте.

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Оккупанты не прекращают совершать военные преступления на территории Донецкой области. Враг обстрелял города Марьинку, Красногоровку, Авдеевку, пгт Очеретино, села Невельское, Екатериновку, Орловку и Максимилиановку Покровского района.

Из-за обстрелов населенных пунктов Донецкой области авиабомбами и реактивной артиллерией начато 12 уголовных производств.

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