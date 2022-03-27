В Офісі генпрокурора зазначили, що в авто перебувало подружжя пенсіонерів, які намагались виїхати з Мар’їнки, щоб врятуватись від війни. Внаслідок обстрілу чоловіка поранено в голову, жінка загинула на місці.

До теми Росіяни на Сумщині розстріляли пенсіонерів, які на велосипедах їхали в лікарню

Окупанти не припиняють вчиняти воєнні злочини на території Донецької області. Ворог обстріляв міста Мар’їнку, Красногорівку, Авдіївку, селище міського типу Очеретине, села Невельське, Катеринівку, Орлівку та Максимільянівку Покровського району.

Через обстріли населених пунктів Донеччини авіабомбами і реактивною артилерією розпочато 12 кримінальних проваджень.

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