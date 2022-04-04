По прежнему врагу безразлично куда стрелять, так что циничные обстрелы мирных людей и объектов продолжаются.

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Гайдай отметил, что снаряд врага попал в храм в честь святителя Луки Крымского в Рубежном.

В результате обстрела пробило кровля храма. Настоятель церкви и еще один священнослужитель, находившийся в то время на территории храма, получили осколочные ранения.

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