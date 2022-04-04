Як і раніше, ворогу байдуже куди стріляти, тож цинічні обстріли мирних людей та об'єктів продовжуються.

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Внаслідок обстрілу двоє поранених

Гайдай зазначив, що снаряд ворога потрапив у храм на честь святителя Луки Кримського у Рубіжному.

Внаслідок обстрілу пробило покрівлю храму. Настоятель церкви та ще один священнослужитель, який у той час перебував на території храму, отримали осколкові поранення.

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