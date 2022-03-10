Місцеві обурюються та не можуть зрозуміти, чим церква "винна руському міру". У храмі вибиті усі вікна.

До теми Ворог хоче знищити будівлі пов'язані з СБУ: Україна може втратити собор часів Ярослава Мудрого

"Чим церква завадила "руському міру"? Питання риторичне, тому що вона стоїть на вільній від російського світу українській землі", – зазначив Антон Геращенко.

На відео видно, що храм просто наскрізь простріляний.

Окупанти обстріляли церкву: дивіться відео наслідків

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Вас може зацікавити – Втрати ворога станом на ранок 10 березня