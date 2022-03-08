Річ у тому, що штаб-квартира Служби безпеки України розташована всього за кілька метрів від Софійського собору.
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Серйозна загроза для Софійського собору.
Таким чином, буквально будь-який удар по СБУ призведе до пошкоджень храму в Києві.
Цього поки що не сталося, але те, що ми бачимо довкола, викликає жах. Вже постраждав православний собор у Харкові. Що буде далі, ми не знаємо,
– сказав мистецтвознавець Костянтин Акінша у коментарі DW.
Що відомо про Софіївський соборЦе відома та визнана пам'ятка історії та архітектури України. Собор розташована на Софійській площі у Києві. Був збудований у 1011–1018 роках князем Ярославом Мудрим.
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