Дело в том, что штаб-квартира Службы безопасности Украины расположена всего в нескольких метрах от Софийского собора.
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Серьезная угроза для Софийского собора
Таким образом, любой удар по СБУ приведет к повреждениям храма в Киеве.
Этого пока не произошло, но то, что мы видим вокруг, вызывает ужас. Уже пострадал православный собор в Харькове. Что будет дальше, мы не знаем,
– сказал искусствовед Константин Акинша в комментарии DW.
Что известно о Софийском собореЭто известный и признанный памятник истории и архитектуры Украины. Собор расположен на Софийской площади в Киеве. Был построен в 1011-1018 годах князем Ярославом Мудрым.
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