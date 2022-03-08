CERT-UA обнаружила файл "довідка.zip", содержащий файл контекстной справки "dovidka.chm". Упомянутый CHM-файл содержит изображение-приманку – справку о порядке действий при артиллерийских обстрелах.

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Что делать при обнаружении вредоносного файла

Сам файл содержит вредоносный программный код. Его запуск приведет к установке на устройстве MicroBackdoor.

️В случае обнаружения такого файла следует изолировать компьютеры и сообщить CERT-UA. В правительственной команде скоординируют дальнейшие действия. Отметим, больше индикаторов вредоносных файлов и программ можно узнать здесь.