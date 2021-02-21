Российские оккупанты проведут в Крыму учения своих подразделений, воевавших на Донбассе
В марте в оккупированном Крыму пройдут военные учения воздушно-десантных войск. В них будут участвовать подразделения, воевавшие на Донбассе.
Источник:Минообороны России
Учения запланировали провести в середине марта 2021 года на полигоне "Опук" в Крыму.
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Ими управлять будет генерал-майор Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии Андрей Суховецкий. Отрабатывать навыки будут вместе с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачим полком из Ставрополя (247-й полк) и гвардейским артиллерийским полком из Анапы (1141-й полк).
Что они будут отрабатывать
- Российские десантники собираются отработать десантирование личного состава и техники на незнакомую площадку приземления.
- Там они должны захватить объекты условного противника и удерживать их до подхода основных сил соединения.
- Параллельно с тем десантно-штурмовые подразделения ВДВ будут высаживаться на необорудованное морское побережье с больших кораблей Черноморского флота.
- Кроме атаки они должны отработать способы обороны от высадки морского десанта "условного противника".
Сейчас реакции соответствующих ведомств Украины на эту информацию нет.
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