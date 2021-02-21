В марте в оккупированном Крыму пройдут военные учения воздушно-десантных войск. В них будут участвовать подразделения, воевавшие на Донбассе.

Учения запланировали провести в середине марта 2021 года на полигоне "Опук" в Крыму.

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Ими управлять будет генерал-майор Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии Андрей Суховецкий. Отрабатывать навыки будут вместе с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачим полком из Ставрополя (247-й полк) и гвардейским артиллерийским полком из Анапы (1141-й полк).

Важно! Силовики из Кавказского казачьего полка принимали участие в боях под Иловайском, а их технику замечали на оккупированных территориях.

Что они будут отрабатывать

Российские десантники собираются отработать десантирование личного состава и техники на незнакомую площадку приземления.

личного состава и техники приземления. Там они должны захватить объекты условного противника и удерживать их до подхода основных сил соединения.

условного противника соединения. Параллельно с тем десантно-штурмовые подразделения ВДВ будут высаживаться на необорудованное морское побережье с больших кораблей Черноморского флота.

с больших кораблей Черноморского флота. Кроме атаки они должны отработать способы обороны от высадки морского десанта "условного противника".

Сейчас реакции соответствующих ведомств Украины на эту информацию нет.

Обратите внимание! После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.