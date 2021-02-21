В березні в окупованому Криму пройдуть військові навчання повітряно-десантних військ. У ньому будуть брати участь підрозділи, які воювали на Донбасі.

Навчання запланували провести в середині березня 2021 року на полігоні "Опук" в Криму.

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Ними керувати буде генерал-майор Новоросійського гвардійського десантно-штурмового гірського з'єднання гвардії Андрій Суховецький. Відпрацьовувати навички будуть разом з гвардійським десантно-штурмовим Кавказьким казачім полком зі Ставрополя (247-й полк) і гвардійським артилерійським полком з Анапи (1141-й полк).

Важливо! Силовики з Кавказького казачого полку брали участь у боях під Іловайськом, а їхню техніку помічали на окупованих територіях.

Що вони будуть відпрацьовувати

Російські десантники збираються відпрацювати десантування особового складу і техніки на незнайомий майданчик приземлення.

особового складу і техніки приземлення. Там вони мають захопити об'єкти умовного противника та утримувати їх до підходу основних сил з'єднання.

умовного противника з'єднання. Паралельно із тим десантно-штурмові підрозділи ВДВ будуть висаджуватись на необладнане морське узбережжя з великих кораблів Чорноморського флоту.

з великих кораблів Чорноморського флоту. Крім атаки вони мають відпрацювати способи оборони від висадки морського десанту "умовного противника".

Наразі реакції відповідних відомств України на цю інформацію немає.

Зверніть увагу! Після окупації Криму у 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.