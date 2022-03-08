В ведомстве отметили, что речь идет о 2 смешаном авиаполке 21 смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ (аэродром "Шагол", г. Челябинск).
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Список российских военных преступников
Пилоты
- подполковник Губин Борис Владимирович;
- майор Рунев Дмитрий С.;
- майор Нечай Сергей А.;
- майор Красноярцев Александр Васильевич (сбит 05.02.2022, плен);
- майор Габитов Артур Р.;
- майор Хитров Денис Сергеевич;
- капитан Губайдулин Артур Р. (сбит 28.02.2022, эвакуирован);
- капитан Савенко Денис;
- капитан Клешнин Иван;
- капитан Стрижаков Вячеслав;
Штурманы
- майор Борона Максим М. (сбит 28.02.2022, эвакуирован);
- майор Криволапов Константин Владимирович (сбит 05.02.2022, погиб);
- майор Гатаров Равиль Р.;
- капитан Устьянцев Константин;
- капитан Фахразиев Вадим;
- капитан Корецкий Станислав;
- капитан Павлов Александр;
- капитан Курленков Анатолий;
- ст.лейтенант Лукин Антон;
- ст.лейтенант Курсанин Олег.
Организационно-штатная структура 2-го змап (военная часть 86789) (указан идентифицированный личный состав)
управление
- командир полка – полковник Карнаухов Дмитрий Юрьевич;
- заместитель командира полка – подполковник Страхов Александр Владимирович;
- заместитель командира полка по летной подготовке – вакант;
- начальник штаба – вакант;
- заместитель командира полка по военно-политической работе – майор Кукрадзе Богдан Арсенович;
Первая эскадрилья на 12 Су-34 (бортовые номера 01-12 "красный")
комеск – подполковник Губин Борис Владимирович;
заместитель комеска – подполковник Канищев Евгений Николаевич.
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