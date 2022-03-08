У відомстві зазначили, що йдеться про 2 змішаний авіаполк 21 змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ (аеродром "Шагол", м. Челябінськ).

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Список російських військових злочинців

Пілоти

підполковник Губін Борис Володимирович;

майор Руньов Дмитро С.;

майор Нечай Сергій А.;

майор Красноярцев Олександр Васильович (збитий 05.02.2022, полон);

майор Габітов Артур Р.;

майор Хитров Денис Сергійович;

капітан Губайдулін Артур Р. (збитий 28.02.2022, евакуйовано);

капітан Савенко Денис;

капітан Клешнін Іван;

капітан Стрижаков В’ячеслав;

Штурмани

майор Борона Максим М. (збитий 28.02.2022, евакуйовано);

майор Криволапов Костянтин Володимирович (збитий 05.02.2022, загинув);

майор Гатаров Равіль Р.;

капітан Устьянцев Костянтин;

капітан Фахразієв Вадим;

капітан Корецький Станіслав;

капітан Павлов Олександр;

капітан Курленков Анатолій;

ст.лейтенант Лукін Антон;

ст.лейтенант Курсанін Олег.

Організаційно-штатна стуктура 2 змап (військова частина 86789) (вказано ідентифікований особовий склад)

управління

командир полку – полковник Карнаухов Дмитро Юрійович;

заступник командира полку – підполковник Страхов Олександр Володимирович;

заступник командира полку з льотної підготовки – вакант;

начальник штабу – вакант;

заступник командира полку з військово-політичної роботи – майор Кукрадзе Богдан Арсенович;

Перша ескадрилья на 12 Су-34 (бортові номери 01-12 "червоний")

комеск – підполковник Губін Борис Володимирович;

заступник комеска – підполковник Каніщев Євгеній Миколайович.

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