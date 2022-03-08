У відомстві зазначили, що йдеться про 2 змішаний авіаполк 21 змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ (аеродром "Шагол", м. Челябінськ).
Читайте також: Росіяни розбомбили поліклініку та новий медичний центр Ірпеня
Список російських військових злочинців
Пілоти
- підполковник Губін Борис Володимирович;
- майор Руньов Дмитро С.;
- майор Нечай Сергій А.;
- майор Красноярцев Олександр Васильович (збитий 05.02.2022, полон);
- майор Габітов Артур Р.;
- майор Хитров Денис Сергійович;
- капітан Губайдулін Артур Р. (збитий 28.02.2022, евакуйовано);
- капітан Савенко Денис;
- капітан Клешнін Іван;
- капітан Стрижаков В’ячеслав;
Штурмани
- майор Борона Максим М. (збитий 28.02.2022, евакуйовано);
- майор Криволапов Костянтин Володимирович (збитий 05.02.2022, загинув);
- майор Гатаров Равіль Р.;
- капітан Устьянцев Костянтин;
- капітан Фахразієв Вадим;
- капітан Корецький Станіслав;
- капітан Павлов Олександр;
- капітан Курленков Анатолій;
- ст.лейтенант Лукін Антон;
- ст.лейтенант Курсанін Олег.
Організаційно-штатна стуктура 2 змап (військова частина 86789) (вказано ідентифікований особовий склад)
управління
- командир полку – полковник Карнаухов Дмитро Юрійович;
- заступник командира полку – підполковник Страхов Олександр Володимирович;
- заступник командира полку з льотної підготовки – вакант;
- начальник штабу – вакант;
- заступник командира полку з військово-політичної роботи – майор Кукрадзе Богдан Арсенович;
Перша ескадрилья на 12 Су-34 (бортові номери 01-12 "червоний")
комеск – підполковник Губін Борис Володимирович;
заступник комеска – підполковник Каніщев Євгеній Миколайович.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!