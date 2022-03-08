Через постійні обстріли та блокування можливостей для місцевого населення виїхати з міста в Ірпені виникла гуманітарна катастрофа.

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В Ірпені ворог знищив поліклініку та новий медцентр

Війська Росії розбомбили Ірпінську міську поліклініку та новий медичний центр,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, терористи захопили частину ввезеної гуманітарної допомоги. Меру Ірпеня росіяни погрожували вбивством та вимагали здати місто.

Через пожежі в багатьох мікрорайонах довелося відключити газопостачання. В Ірпені та навколишніх містах і селах у підвалах та на вулицях є багато тіл загиблих. Однак загарбники не дозволяють забрати їх навіть Червоному Хресту, обстрілюють авто гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше міський голова Ірпеня Олександр Маркушин оприлюднив у мережі лист з погрозами, який він отримав від росіян.

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