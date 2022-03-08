Повідомлення з погрозами, яке зловмисники надіслали з російського номера, опублікував мер Ірпеня у телеграмі.
Важливо Ніч у Києві минула спокійно, у місті працює вся інфраструктура, – КМДА
Окупанти пропонували Маркушину "зберегти життя та здоров'я, а можливо ще й покращити матеріальне забезпечення".
Меру Ірпеня запропонували здатися / Фото з телеграму Олександра Маркушина
Сам Маркушин заявив, що відмовився від пропозиції. Тож, окупанти пішли слідом за російським кораблем.
Роблю окупантам зустрічну публічну пропозицію – протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя та здоров'я кількох тисяч російських солдат-строковиків, яких вдома чекає мама, сестра, дочка, бабуся, кохана. Повертайтеся в Росію,
– написав Маркушин.
Зауважимо, що раніше окупанти вбили мера Гостомеля Юрія Прилипка, коли він роздавав хліб.
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