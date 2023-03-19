Как заявляют росСМИ, на линии боевого столкновения свою работу выполняют так называемые подразделения психологической борьбы, передает 24 Канал. Их деятельность направлена на то, чтобы призвать наших защитников сдаваться в плен.

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Хотят, чтобы военные сложили оружие

Работают эти подразделения, прости Господи, под Угледаром. Если быть точнее, то в полутора километрах от передовой. Как кичатся оккупанты, утро начинается с выстрелов из гаубицы холостыми. Вернее так: в сторону наших защитников летят агитационные снаряды, плотно упакованные листовками. У них – призывы сдаваться.

Открытки – цветочки. В действительности враги не только непрерывно суют на наших защитников. Они еще и делают все для того, чтобы украинские военные были эмоционально и психически истощены.

Российский боец с позывным Ворон жалуется, что оказывать психологическое давление днем долго не выходит. Работают они каких-нибудь 5 минут, пока их не услышат ВСУ. После этого оккупантов накрывают минометами, РСЗО и другим вооружением.

Пропагандисты восхваляют эти подразделения. Мол, они работают и днем, и ночью. И если днем раздаются выстрелы, то ночью звуки, направленные на то, чтобы наши защитники не могли заснуть ни на миг.

Другой оккупант с позывным Калинка – старший оперативной группы этого чертового подразделения. Он и рассказал, как захватчики пытаются давить на наших защитников ночью.

В ночное время противнику не даем отдыхать. Постоянно оказывается психологическое влияние разными звуками, давящими на психику. Используются разного рода звуковые программы, начиная от детского плача и заканчивая стонами женщин. Это действительно влияет на психику,

– отметил он.

Причем все звуки, крики, крики и призывы раздаются как на русском, так и на украинском языках. Не обошлось без упоминаний так называемых "иностранных наемников". Под них оккупанты уже запускают другие программы, которые звучат на английском и польском языках.

И пока оккупанты пытаются оказывать психологическое давление, наши защитники просто отправляют их в ад. Так что статистика потерь врага растет с каждым днем стремительными темпами.

Колоссальные потери врага