Как заявляют росСМИ, на линии боевого столкновения свою работу выполняют так называемые подразделения психологической борьбы, передает 24 Канал. Их деятельность направлена на то, чтобы призвать наших защитников сдаваться в плен.
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Хотят, чтобы военные сложили оружие
Работают эти подразделения, прости Господи, под Угледаром. Если быть точнее, то в полутора километрах от передовой. Как кичатся оккупанты, утро начинается с выстрелов из гаубицы холостыми. Вернее так: в сторону наших защитников летят агитационные снаряды, плотно упакованные листовками. У них – призывы сдаваться.
Открытки – цветочки. В действительности враги не только непрерывно суют на наших защитников. Они еще и делают все для того, чтобы украинские военные были эмоционально и психически истощены.
Российский боец с позывным Ворон жалуется, что оказывать психологическое давление днем долго не выходит. Работают они каких-нибудь 5 минут, пока их не услышат ВСУ. После этого оккупантов накрывают минометами, РСЗО и другим вооружением.
Пропагандисты восхваляют эти подразделения. Мол, они работают и днем, и ночью. И если днем раздаются выстрелы, то ночью звуки, направленные на то, чтобы наши защитники не могли заснуть ни на миг.
Другой оккупант с позывным Калинка – старший оперативной группы этого чертового подразделения. Он и рассказал, как захватчики пытаются давить на наших защитников ночью.
В ночное время противнику не даем отдыхать. Постоянно оказывается психологическое влияние разными звуками, давящими на психику. Используются разного рода звуковые программы, начиная от детского плача и заканчивая стонами женщин. Это действительно влияет на психику,
– отметил он.
Причем все звуки, крики, крики и призывы раздаются как на русском, так и на украинском языках. Не обошлось без упоминаний так называемых "иностранных наемников". Под них оккупанты уже запускают другие программы, которые звучат на английском и польском языках.
И пока оккупанты пытаются оказывать психологическое давление, наши защитники просто отправляют их в ад. Так что статистика потерь врага растет с каждым днем стремительными темпами.
Колоссальные потери врага
- По состоянию на 19 марта ВСУ уничтожили уже 164 910 российских захватчиков. Только за минувшие сутки на "концерт Кобзона" отправили 710 оккупантов.
- Но это еще не всё. На металлолом с начала полномасштабного вторжения превратили 3 532 танка, 6 853 боевые бронированные машины, 2 568 артиллерийские системы, 507 РСЗО, 268 средств ПВО, 305 самолетов, 290 вертолетов, 2 159 БпЛА оперативно-тактического уровня, 907 крылатых ракет, 18 судов, 5 408 автомобилей и автоцистерн и 252 единицы спецтехники.