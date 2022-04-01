Об этом заявил правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала.

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По его словам, речь идет о каком-то существенном, публичном поражении оккупантов, которое будет очевидным для всех. Например, полное освобождение Вооруженными Силами Украины Херсонщины.

Вот тут (у оккупантов – 24 канал) возникнет вопрос: "А для чего мы это все продолжаем?". Оно может появиться как раз среди военных, которые уже демонстрируют желание как-то завершить эту историю,

– отметил правозащитник.

Напомним, что по состоянию на 1 апреля, потери личного состава российской армии в Украине составляют ориентировочно 17 770 человек.

Фейгин рассказал о желании российских военных завершить войну: смотрите видео