Про це заявив правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу.

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За його словами, мовиться про якусь суттєву, публічну поразку окупантів, яка буде очевидною для усіх. Наприклад, повне звільнення Збройними Силами України Херсонщини.

От тут (в окупантів – 24 канал) виникне запитання: "А для чого ми це все продовжуємо?". Воно може з'явитися якраз серед військових, які вже демонструють бажання якось завершити цю історію,

– зазначив правозахисник.

Нагадаємо, що станом на 1 квітня, втрати особового складу російської армії в Україні становлять орієнтовно 17 770 осіб.

Фейгін розповів про бажання російських військових завершити війну: дивіться відео