Чембрович работал ветеринаром в Гомеле. Он погиб возле села Верхние Жары Брагинского района.

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Как произошло нападение

Белорус 9 мая уехал с другом на рыбалку в Брагинский район. Они ловили рыбу с берега. Знакомый Чембровича рассказал, что внезапно мужчине выстрелили в голову. Друг убежал и скрылся в лесу. Оттуда он вызвал правоохранителей.

По словам знакомого, жена даже не узнала мужа, потому что выстрел был прямо в голову. Точно неизвестно, кто стрелял. Белорусские силовые органы молчат.



Место, где произошло убийство

Российские пропагандисты "спалились"

В прокремлевских каналах появилось 2 видео с убийством людей в лесистой местности. Пропагандисты подписали их как "работа снайпера по "укропам" в зоне проведения спецоперации". На видео был человек, визуально похожий на погибшего. Местность тоже достаточно похожа.

Обвинения в сторону Украины

В белорусских СМИ звучала версия, мол, мужчину убили украинцы. Однако это не соответствует действительности, поскольку от места происшествия до ближайшего украинского берега около 450 метров, там подтопление. Зато до ближайшего украинского села Загатка – 2,5 километра. С таких расстояний невозможно стрелять без специальной оптики, оружия и подготовки.

Также предполагали, что мужчину могли убить и белорусские силовики. Напомним, что Беларусь ужесточила охрану границы с Украиной. Такую версию подкрепляет и молчание официальных структур.

В Украине отреагировали

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что не располагает информацией об инциденте, наши подразделения ничего подобного не слышали.

Начальник пресс-службы 105 пограничного отряда Галина Шаховцова сообщила, что украинские пограничники к инциденту не причастны.

Никаких попыток нарушить государственную границу Украины не было. Никто не слышал выстрелов,

– подчеркнула Шаховцова.

Она добавила, что о гибели рыбака пограничники узнали из СМИ.

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