Похоже, с фантазией у российских захватчиков проблемы. По крайней мере, с 2014 года она так и не развилась, поэтому сейчас они продолжают действовать по той же схеме.
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Фейки от оккупантов
В частности, враги планировали создать "картинку" из Херсона для своих СМИ о том, как украинцы якобы "встречают их как освободителей".
В то же время, в Службе безопасности Украины уверяют, что план оккупантов разгромно провалился.
Украинцы вышли на площадь Херсона, отказались от вражеской гуманитарки и в лицо русским солдатам объясняют, что те – фашисты.
Чтобы быть бдительными и не вестись на пропаганду врага, смотрите видео их фейков:
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