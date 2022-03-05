Похоже, с фантазией у российских захватчиков проблемы. По крайней мере, с 2014 года она так и не развилась, поэтому сейчас они продолжают действовать по той же схеме.

На тему Зеленский – молодец, а Путину – пи***ц": четкая позиция жителей Херсона

Фейки от оккупантов

В частности, враги планировали создать "картинку" из Херсона для своих СМИ о том, как украинцы якобы "встречают их как освободителей".

В то же время, в Службе безопасности Украины уверяют, что план оккупантов разгромно провалился.

Украинцы вышли на площадь Херсона, отказались от вражеской гуманитарки и в лицо русским солдатам объясняют, что те – фашисты.

Чтобы быть бдительными и не вестись на пропаганду врага, смотрите видео их фейков: