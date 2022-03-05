Схоже, з фантазією у російських загарбників проблеми. Принаймні з 2014 року вона так і не розвинулась, тому зараз вони продовжують діяти за тою ж схемою.

Фейки від окупантів

Зокрема, вороги планували створити "картинку" з Херсону для своїх ЗМІ про те, як українці нібито "зустрічають їх як визволителів".

Водночас у Службі безпеки України запевняють, що план окупантів розгромно провалився.

Українці вийшли на площу Херсона, відмовились від ворожої гуманітарки та в обличчя російським солдатам пояснюють, що ті – фашисти.

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