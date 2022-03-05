У центрі Херсона місцеве населення дає чітко зрозуміти, що не бажає бачити росіян на своїй землі. Про свою позицію люди повідомляють на мітингу, пише 24 канал.

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"Зеленський – молодець, а Путіну – пі***ц"

Більш ніж 2 тисячі людей вийшли 5 березня в Херсоні на протест проти російської окупації. Місцеві жителі принесли зі собою багато українських прапорів та вигукували дуже однозначні гасла.

Зеленський – молодець, а Путіну – пі***ц,

– кричали люди.

Херсонці про долю Путіна: дивіться відео

Люди потовкли ворожу "гумдопомогу"

Жителі міста не хочуть бачити в Херсоні ані росіян, ані їхньої "гуманітарної допомоги". Місцеві розкидали консерви від ворога, а тоді ефектно почали трощити їх ногами, втрамбовуючи у землю.

Російські консерви не потрібні херсонцям: дивіться відео

Нагадаємо, війська держави-агресорки відступили з центру Херсона. Місцеві жителі витіснили їх. Люди не побоялися навіть відкриття ворогом вогню у повітря.

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