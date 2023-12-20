Об этом сообщили в Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВС Украины. Враг атаковал область дронами с территории России.
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Сбиты два беспилотника
"Ночью 20 декабря 2023 года в Хмельницкой области подразделением ПВО ПВК "Запад" уничтожены два "Шахеда", которыми противник атаковал с территории России", – говорится в сообщении.
В Хмельницкой областной военной администрации в свою очередь добавили, что обошлось без пострадавших и разрушений.
"Ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", в пределах области силы ПВО обезвредили 2 БПЛА типа "Шахед". По имеющейся информации гражданское население, имущество и объекты критической инфраструктуры не пострадали", – отметили в ОВА.
Больше о ночной атаке по Украине
- Российские войска в ночь на 20 декабря атаковали Украину 19 ударными беспилотниками типа "Шахед" и двумя ракетами С-300.
- Дроны-камикадзе запускали из аннексированного Крыма, всего было сбито 18 беспилотников в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей.
- Две ракеты русские военные запустили из Белгородской области в сторону Харьковской области.