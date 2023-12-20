Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України. Ворог атакував область дронами з території Росії.
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Збито два безпілотники
"Уночі 20 грудня 2023 року на Хмельниччині підрозділом ППО ПвК "Захід" знищено два "Шахеди", якими противник атакував із території Росії", – йдеться у повідомленні.
В Хмельницькій обласній військовій адміністрації своєю чергою додали, що обійшлося без постраждалих та руйнувань.
"Вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", в межах області сили ППО знешкодили 2 БПЛА типу "Шахед". За наявною інформацією цивільне населення, майно та об'єкти критичної інфраструктури не постраждали", – зазначили в ОВА.
Більше про нічну атаку по Україні
- Російські війська в ніч проти 20 грудня атакували Україну 19 ударними безпілотниками типу "Шахед" і двома ракетами С-300.
- Дрони-камікадзе запускали з анексованого Криму, загалом було збито 18 безпілотників у межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей.
- Дві ракети російські військові запустили з Бєлгородської області в бік Харківської області.