Об этом сообщили Силы обороны Юга. Предварительно в Воздушных силах предупреждали об опасности применения авиации с Черного моря. Отмечают, что ракета упала в поле, попаданий удалось избежать.

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"В утреннее время враг совершил ракетный удар по Одесской области. С самолета тактической авиации, который заходил из акватории Черного моря, выпущена ракета Х-31, которая попала в поле, за пределами населенных пунктов", – говорится в сообщении.

В командовании добавили, что в результате атаки нет пострадавших и повреждений инфраструктуры.

Заметим, что воздушную тревогу в Одесской области сегодня объявили в 9:02. Она продолжалась почти 20 минут. В свою очередь Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракеты из Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

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