Про це повідомили Сили оборони Півдня. Попередньо у Повітряних силах попереджали про небезпеку застосування авіації з Чорного моря. Зазначають, що ракета впала у полі, влучань вдалось уникнути.
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"В ранковий час ворог здійснив ракетний удар по Одещині. З літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, випущено ракету Х-31, яка влучила в поле, поза межами населених пунктів", – ідеться у повідомленні.
У командуванні додали, що унаслідок атаки немає постраждалих та пошкоджень інфраструктури.
Зауважимо, що повітряну тривогу в Одеській області сьогодні оголосили о 9:02. Вона тривала майже 20 хвилин. Своєю чергою Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракети з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.
Обстріли Одеси: актуально
- Російські окупанти 6 березня завдали ракетного удару по Одесі під час візиту президента України Володимира Зеленського та прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса.
- Росіяни застосували балістику, а ракета вдарила за 300 – 400 метрів від місця перебування лідерів.