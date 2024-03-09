Про це повідомили Сили оборони Півдня. Попередньо у Повітряних силах попереджали про небезпеку застосування авіації з Чорного моря. Зазначають, що ракета впала у полі, влучань вдалось уникнути.

Дивіться також Нічна атака "Шахедами": у Кривому Розі влучання у промисловий об'єкт

"В ранковий час ворог здійснив ракетний удар по Одещині. З літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, випущено ракету Х-31, яка влучила в поле, поза межами населених пунктів", – ідеться у повідомленні.

У командуванні додали, що унаслідок атаки немає постраждалих та пошкоджень інфраструктури.

Зауважимо, що повітряну тривогу в Одеській області сьогодні оголосили о 9:02. Вона тривала майже 20 хвилин. Своєю чергою Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракети з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

Обстріли Одеси: актуально