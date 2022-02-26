Во время вторжения в Украину российские командиры запретили боевикам на оккупированном Донбассе читать украинские новости и соцсети. Там ведь они могут получить еще большую деморализацию.

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На передовой линии в Донбассе с боевиками и войсками России работают корреспонденты их пропагандистских изданий. Они фактически ведут пропаганду внутри квазиобразований и постоянно доказывают, что украинские новости – это "фейк",

– пояснил Лисянский.

По его словам, рядовому составу пророссийских оккупантов и новым "мобилизованным" запретили звонить домой родителям и родным. Ведь родители смотрят телевизор и читают украинские новости и передают свое переживание боевикам.

Жители оккупированных территорий говорят, что многие "мобилизованные" находятся в панике. У них уже много погибших из общего призыва со своими детьми.

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