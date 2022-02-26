Під час вторгнення в Україну російські командири заборонили бойовикам на окупованому Донбасі читати українські новини та соцмережі. Адже там вони можуть отримати ще більшу деморалізацію.
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На передовій лінії на Донбасі з бойовиками та військами Росії працюють кореспонденти їхніх пропагандистських видань. Вони фактично ведуть пропаганду всередині квазіутворень і постійно доводять, що буцімто українські новини – це "фейк",
– пояснив Лисянський.
За його словами, пересічному складу проросійських окупантів та новим "мобілізованим" заборонили дзвонити додому батькам та рідним. Адже батьки дивляться телевізор та читають українські новини й передають своє переживання бойовикам.
Мешканці окупованих територій кажуть, що багато "мобілізованих" перебувають у паніці. В них вже є багато загиблих із загального призову зі своїми дітьми.
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